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Численность населения Удмуртии сократилась за 3 месяца на 1,5 тыс. человек
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Численность населения Удмуртии сократилась за 3 месяца на 1,5 тыс. человек 

Rambler News Service 1 час назад
Численность населения Удмуртии за I квартал 2018 года снизилась на 1,5 тыс. человек, сообщает Udm-Info со ссылкой на Удмуртстат.
По состоянию на 1 января численность населения региона составляла 1,513 млн человек, в том числе городского — 995,7 тыс. человек, и сельского — 517,3 тыс. человек. За три месяца количество жителей региона сократилось на 1540 человек. При этом за аналогичный период прошлого года убыль населения составила 1029 человек.
С января по март в Удмуртии родилось 4129 детей, что на 425 меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом умерло 4776 человек, или на 203 меньше, чем по итогам I квартала 2017 года.
«Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших, на втором месте — новообразования (15%), на третьем — несчастные случаи (9%)», — следует из сообщения статистического ведомства.
С начала года в Удмуртию прибыло 2634 человека, выехало — 3527 человек, таким образом, миграционная убыль составила 893 человека.
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