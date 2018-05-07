Численность населения Удмуртии сократилась за 3 месяца на 1,5 тыс. человек

Численность населения Удмуртии за I квартал 2018 года снизилась на 1,5 тыс. человек, сообщает Udm-Info со ссылкой на Удмуртстат.

По состоянию на 1 января численность населения региона составляла 1,513 млн человек, в том числе городского — 995,7 тыс. человек, и сельского — 517,3 тыс. человек. За три месяца количество жителей региона сократилось на 1540 человек. При этом за аналогичный период прошлого года убыль населения составила 1029 человек.

С января по март в Удмуртии родилось 4129 детей, что на 425 меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом умерло 4776 человек, или на 203 меньше, чем по итогам I квартала 2017 года.

«Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших, на втором месте — новообразования (15%), на третьем — несчастные случаи (9%)», — следует из сообщения статистического ведомства.

С начала года в Удмуртию прибыло 2634 человека, выехало — 3527 человек, таким образом, миграционная убыль составила 893 человека.