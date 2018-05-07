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Аббас Галлямов: «Общественное мнение современной России соткано из противоречий»
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Аббас Галлямов: «Общественное мнение современной России соткано из противоречий» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Есть успехи, но нужны перемены: россияне оценили ситуацию в стране и назвали основные претензии к президенту. Деятельность Владимира Путина одобряют 82% граждан, однако почти 90% считают, что стране нужны преобразования.
Как показал опрос ВЦИОМ, в том числе 59% опрошенных выступают за перемены в большинстве сфер, лишь 2% жителей страны не считают нужными какие-либо изменения. Комментирует политолог и политтехнолог Аббас Галлямов:
Аббас Галлямов политтехнолог «Общественное мнение современной России соткано из противоречий. Люди с одной стороны боятся перемен и хотят стабильности, а с другой стороны люди понимают, что их уровень жизни снижается, если ничего не поменять, значит, этот тренд продолжится, и уровень жизни будет снижаться и дальше. Их это не устраивает, поэтому люди оказались в очень сложной ситуации. Они, с одной стороны, хотят перемен, с другой стороны, их очень сильно боятся. Поэтому они дают столь непоследовательные, нелогичные ответы социологам. Они говорят: да, мы одобряем деятельность Путина, но при этом мы хотим, чтобы все поменялось, но при этом мы хотим, чтобы все было стабильно. Практически взаимоисключающие установки в одной голове соседствуют. Это является следствием конфликта объективной реальности с пропагандой государства».
Между тем, согласно опросу «Левада-центра», россияне назвали основные претензии к Путину за время его правления. Они связаны с социальной проблематикой; лидирует несправедливое распределение доходов в интересах простых людей.
Главный успех президента — возвращение России статуса великой державы, говорится в исследовании. Рассказывает директор «Левада-центра» Лев Гудков:
Лев Гудков директор «Левада-центра» «У президента довольно высокий уровень одобрения — это организованный консенсус. Если посмотреть оценки его деятельности за все годы, то они достаточно неоднозначны. Больше всего одобряется возвращение России статуса великой и уважаемой державы в мире, это политика демонстрации возросшей мощи России, конфронтации Запада и такое национальное самоутверждение. Это главные достижения Путина. Второе по значимости — это преодоление опасности сепаратизма, то есть стабилизация обстановки на Северном Кавказе и укрепление режима Кадырова как гаранта контроля Кремля над ситуацией на Северном Кавказе. Что негативно оценивается, причем очень четко выражено и даже в некотором смысле сильнее, чем его заслуги, это экономическая политика, которая рассматривается, скорее, как неудачная и не принесшая тех результатов, которых ждали люди. Прежде всего, это обеспечение справедливого распределения доходов в интересах простых людей, а не ближайшего окружения, не олигархов, не политического класса. Это болезненно, хотя и не катастрофично для власти».
7 мая Владимир Путин в четвертый раз прошел церемонию инаугурации и стал главой государства на ближайшие шесть лет.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» были проведены в апреле-мае 2018 года. Опрашивали россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1000 респондентов ежедневно. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Опрос «Левада-центра» был проведен в период с 20 апреля по 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
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