Самым молодым миллионером Украины оказалось дитя

Семилетний ребенок из города Черкассы стал самым молодыми миллионером Украины в 2017 году. Его годовой доход составил более миллиона гривен (38,5 тысячи долларов). Об этом заявил председатель государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, сообщается на сайте ведомства.

Источники и размер доходов ребенка в ведомстве не раскрывают. В общей сложности в 2017 году доход в размере более миллиона гривен задекларировали 4063 жителя страны (на 16 процентов больше, чем в 2016-м). Самым возрастным миллионером стал 99-летний житель Киева.

По данным фискальной службы, за 2017 год доходы в размере миллиарда гривен (38,5 миллиона долларов) получил один человек, однако его имя не называется. Большинство миллионеров, почти 44 процента, состоят на налоговом учете в Киеве. Так же среди лидеров по количеству миллионеров Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.

По подсчетам государственной фискальной службы страны, среднестатистический годовой доход одного украинского миллионера составляет 8,2 миллиона гривен.