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Эксперты Путина: Претензии россиян к президенту говорят о стабильности
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Эксперты Путина: Претензии россиян к президенту говорят о стабильности 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Опрос «Левада-Центра» показал, что главным успехом Владимира Путина на посту главы государства большинство россиян считают возвращение России статуса великой державы (47 процентов), а основной проблемой — несправедливое распределение доходов (45 процентов).
Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН отметил, что претензии к несправедливому распределению доходов традиционно высказывают жители не только в России, но и в США, а также в большинстве стран Европы.
«Несправедливое распределение доходов — это главная социологически измеряемая проблема не только России, но и любой современной развитой страны. В этом отношении россияне в своих претензиях к власти ничем не отличаются от англичан, французов, немцев, американцев или испанцев. В этом нет ничего удивительно. Это просто показывает, что россияне являются частью так называемого «золотого миллиарда», принадлежат к группе народов, которые занимают в мире наиболее стабильное положение, наиболее высокий статус», — отметил Кузнецов.
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Эксперт также назвал ожидаемым одобрение внешней политики со стороны жителей РФ. «То, что внешняя политика нравится — это не новость. Возвращение России статуса великой державы, признание этого статуса всеми нашими партнерами — это то, что нравится россиянам и их устраивает», — сказал собеседник НСН.
По мнению Кузнецова, новый президентский срок Владимира Путина будет во многом направлен на решение задач в социальной сфере и развитие экономики страны. «Акцент на решение важных социально-экономических вопросов в России для этого срока президента станет главным и преобладающих. Но нельзя сказать, что будут перекосы в сторону внутренней или внешней политики. Власти не занимаются чем-то эксклюзивным. Не бывает так, что сегодня мы занимаемся проблемами неравенства, а внешней политикой займемся через неделю. Это, безусловно, не так», — отметил эксперт.
Владимир Путин 7 мая в четвертый раз вступил в должность президента России, передает RT. Инаугурация президента прошла в Большом Кремлёвском дворце.
Опрос «Левада-центра» проводился в конце апреля 2018 года среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52-ух субъектах страны. Исследование также показало, что к достижениям Путина относят повышение пенсий и зарплат — так ответили 24 процента опрошенных, пишет Ura.ru. Среди неудач президента респонденты отметили также неспособность повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32 процента).
Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.
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