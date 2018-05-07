18 лет успеха и выдержки: почему европейцы назвали Путина политиком номер один

Путин обошел Трампа и европейских лидеров в политическом рейтинге Евросоюза

Великобритании. Отметим, что французский Институт изучения общественного мнения (ifop) провел исследования в пяти ведущих государствах коллективного Запада, т.е. в США , Германии, Франции, Италии

При этом, вопрос здесь был задан один, а именно кто является наиболее значительной фигурой в современной международной политике.

Если в США лидером опроса предсказуемо стал американский президент Дональд Трамп, то в Европе доминирует глава нашего государства, несмотря на то, что местные политические лидеры пытаются ему всячески агрессивно оппонировать.

Данные исследования являются показательными

Это весьма показательные данные, учитывая, что против России и российского лидера в Евросоюзе развернута масштабная информационная кампания. Кроме того, не нужно игнорировать и тот момент, что отношения с Россией влияют на качество жизни жителей ведущих стран Запада намного меньше, чем политическое сотрудничество с США и торгово-экономические связи с Китаем.

Также, говоря о низких рейтингах Меркель и Макрона, не надо забывать и про то, что именно торгово-экономический союз Германии и Франции является двигателем европейской экономики и залогом материального благосостояния жителей Евросоюза.

В такой ситуации столь высокие рейтинги признания политического могущества российского лидера весьма красноречивы по той причине, что отношения с Россией прямым образом не влияют на европейцев. Конечно, у нас есть острые геополитические точки в виде Украины Сирии , но это не материальный вопрос для европейцев, и они все это на себе, как говорится, не чувствуют.

Конечно, можно вспомнить эффект антироссийских санкций и российских контрсанкций, но он не касается обычных граждан Евросоюза и ударяет в первую очередь по крупным коммерческим компаниям, которые несут на себе все эти убытки.

Путин с успехом выдержал большое количество кризисов

Все это говорит о том, что высокие показатели президента Путина зависят в Европе не от текущего состояния дел в отношениях между Россией и странами коллективного Запада, а от того уважения, который там вызывает личность российского лидера.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что в этом контексте нельзя недооценивать ту политическую обстановку и общественные настроения, которые на протяжении последнего десятилетия существуют в современной Европе.

«Не надо забывать о том, что Путин фактически 18 лет находится у власти в России, и это действительно очень много, хотя бы по той причине, что ни один европейский или, тем более, американский лидер не задерживался так долго. И это очень важный момент, поскольку Путин за это время с успехом выдержал очень много перетрубаций», — констатирует Воронов.

Здесь нужно обратить внимание не только на геополитические осложнения, которые характеризуют отношения России и Запада, начиная с украинских событий 2014 года, но и на несколько полномасштабных экономических кризисов.

Лидерство Путина не является удивительным

«Не надо в этом вопросе игнорировать и экономический аспект, несмотря на то, что, если не брать энергоресурсы, уровень нашего обмена с Европой не такой большой, как у США и Китая. Все-таки Россия крайне важна для Евросоюза и его лидеров, причем особенно в ряде секторов экономики. Это является фактом, который европейцы публично признают», — заключает Воронов.

Как замечает Константин Валентинович, главным образом, это энергетика, цветные металлы, металлургия и многие другие направления, которые можно долго перечислять. Факт заключается в том, что этот товарный обмен давно стал прочной частью современной европейской экономики, и Евросоюз даже при наличии желания не сможет от этого отказаться.

«Тем более, сама санкционная политика показала свою ущербность и острую завязанность Евросоюза на Россию. Просто раньше на Западе часто говорили об односторонней зависимости России от Евросоюза, но в действительности она оказалась двусторонней. Также здесь играет роль и та ситуация, которая сформировалась в современном медийном поле», — резюмирует Воронов.

Просто очевидно, что Путин даже при всей негативной коннотации большинства западных материалов гораздо важнее для европейского информационного пространства, чем любой из лидеров Евросоюза, что прекрасно видят и жители старого континента.

«Не надо забывать и о том, что у ведущего политика Европы — канцлера Меркель, не самые лучшие позиции в Евросоюзе и Германии, ее рейтинг очень серьезно подпортил кризис с мигрантами и многие другие проблемы. Макрон же только начинает свою деятельность, хотя его реформа рынка труда во Франции уже привела к многомиллионным демонстрациям», — констатирует Воронов.

Таким образом, неудивительно, что рейтинг Путина в Евросоюзе даже выше того реального влияния, которое оказывает Россия на социально-экономическое положение в данной надгосударственной организации.