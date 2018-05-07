Названы регионы-лидеры по количеству набравших ипотеку россиян

Объем выданных в первом квартале 2018 года ипотечных кредитов составил порядка 300 тысяч кредитов на сумму в 582 миллиарда рублей, и достиг таким образом трети от показателей всего 2017 года. Об этом сообщается в материалах «Метриум», поступивших 7 мая в редакцию «Дома».

Как отмечают аналитики «Метриум», ставки по ипотеке достигли очередного исторического минимума в 9,64 процента годовых. Год назад показатель составлял 11,68 процента. Средняя сумма кредита за год выросла на 80 тысяч рублей и достигла 1,98 миллиона.

Санкт-Петербурге и Больше всего ипотечных сделок в первом квартале 2018 года было зарегистрировано в Москве — порядка 18 тысяч. По этому показателю столица опередила все развитые рынки жилья страны. Большие объемы зафиксированы также в Московской области Тюменской области — 16, 15 и 13 тысяч ипотечных сделок соответственно.

В денежном выражении на Москву пришлось 13 процентов всего объема жилищного кредитования в России , на Москву и Московскую область совокупно — 21 процент.

Самая активная динамика роста ипотечных сделок отмечалась в Московской области: на 74 процента к аналогичному периоду 2017-го по количеству сделок и на 90 процентов — в денежном выражении. В Москве рост составил 62 и 67 процентов соответственно.

Согласно ранее опубликованным данным «Инком-Недвижимость», в начале мая каждая третья вторичная квартира в Москве приобреталась с привлечением ипотечных средств. При этом год назад в кредит покупали около четверти объектов.