Участники проекта «Активный гражданин» выбрали темы курсов повышения квалификации

Участники проекта «Активный гражданин» определили темы курсов повышения квалификации, которые организуют для классных руководителей столичных школ. Свой выбор сделали более 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба проекта.

Наиболее важным навыком горожане считают умение организовать воспитательный процесс. За этот вариант проголосовали 19,31 процента участников, преимущественно это родители дошкольников.

18,85 процента предложили уделить отдельное внимание вопросам выстраивания взаимодействия родителей, учителей и детей в интересах каждого ребенка. Для 16,66 процента приоритетно умение классного руководителя наладить образовательный процесс. За расширение знаний учителей в области психологии общения высказались 14,59 процента, в основном преподаватели.

Вопросы организации внешкольной и внеклассной деятельности предложили включить в программу курсов 14,21 процента голосовавших. 7,01 процента сочли нужным навыком умение использовать ресурсы города для формирования личности школьников. А 6,34 процента поддержали изучение наставниками интернет-пространства и соцсетей для организации воспитательного процесса в школах.