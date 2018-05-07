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Евроазиатский Инвестиционный Банк снизил ставки по вкладам в рублях
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Евроазиатский Инвестиционный Банк снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 43 минуты назад
«Высокий доход» (на три года) теперь можно оформить на сумму от 100 тыс. рублей под 6%, от 450 тыс. рублей — под 6,5%. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Классика» (от 10 тыс. рублей на срок от месяца до полутора лет) размещается под 2,5—6%. Проценты капитализируются каждый квартал.
Продуктовый виджет
«Универсал» (от 10 тыс. рублей на срок от месяца до года) открывается под 2,5—5,7%, а «VIP» (от 1 млн рублей на срок от трех месяцев до года) — под 6—6,45%. Проценты по обоим депозитам капитализируются ежемесячно.
Все вклады можно пополнять.
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