Евроазиатский Инвестиционный Банк снизил ставки по вкладам в рублях

«Высокий доход» (на три года) теперь можно оформить на сумму от 100 тыс. рублей под 6%, от 450 тыс. рублей — под 6,5%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Классика» (от 10 тыс. рублей на срок от месяца до полутора лет) размещается под 2,5—6%. Проценты капитализируются каждый квартал.

Продуктовый виджет

«Универсал» (от 10 тыс. рублей на срок от месяца до года) открывается под 2,5—5,7%, а «VIP» (от 1 млн рублей на срок от трех месяцев до года) — под 6—6,45%. Проценты по обоим депозитам капитализируются ежемесячно.

Все вклады можно пополнять.