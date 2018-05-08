Товарооборот России и КНР за четыре месяца вырос почти на треть

По итогам периода с января по апрель текущего года товарооборот между Россией Китаем увеличился на 27,3 процента, превысив отметку в 31 миллиард долларов. Об этом сообщило в своем докладе Главное таможенное управление КНР.

При этом объем экспорта из Китая в Россию за четыре месяца увеличился на 21,1 процента и составил около 14 миллиардов долларов. В то же время импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся почти на 33 процента — до 17,2 миллиарда долларов.

Напомним, что торговый оборот между Россией и КНР в 2016 году вырос на 2,2 процента и превысил 69,5 миллиарда долларов. По итогам прошлого года этот показатель увеличился сразу почти на 21 процент в годовом выражении — до 84 миллиардов долларов.