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Сурайкин на инаугурации Путина: Родина у нас одна
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Сурайкин на инаугурации Путина: Родина у нас одна 

Мир24 3 часа назад
Лидер политической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, участник выборов президента в марте этого года, В беседе с корреспондентом «МИР 24» назвал инаугурацию — очередным этапом развития страны, но в вместе с тем выразил уверенность, что в будущем россияне предпочтут социалистический путь.
«Знаете, безусловно, это особые ощущения, несмотря на то, что, к сожалению, наши граждане не выбрали социализм в этот раз, но это серьезный этап, очередной этап развития страны. Родина у нас одна и этот этап, я думаю, для всех россиян очень важен. Мы будем продолжать нашу борьбу, и я глубоко убежден, что рано или поздно большинство наших граждан поймут, что правильный выбор — это социализм. И тогда здесь, по этой ковровой дорожке, пройдет кандидат-коммунист. Я обещал своим избирателям, своей партии, бороться за победу за власть в России, и я буду продолжать это делать», — отметил Сурайкин.
Лидер «Коммунистов России» занял седьмое место среди кандидатов с результатом 0,68% голосов избирателей. Путин, выступавший в качестве самовыдвиженца, набрал 79,69% голосов. С 2012 года президент России избирается на шестилетний срок.
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