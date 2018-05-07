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Мадуро лидирует по результатам предвыборного опроса в Венесуэле, пишут СМИ
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Мадуро лидирует по результатам предвыборного опроса в Венесуэле, пишут СМИ 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Свой голос за действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы отдать 48% граждан, сообщает издание Prensa Latina со ссылкой на результаты последнего опроса.
Опрос общественного мнения был выполнен компанией Hinterlaces и проводился между 20 апреля и 2 мая, в нем приняли участие 1580 человек.
Согласно результатам исследования, 48% опрошенных намерены поддержать лидера правящей партии Николаса Мадуро, его оппоненту — главе оппозиционной партии Венесуэлы «Прогрессивный авангард» Энри Фалькону — отдают предпочтение 31% опрошенных. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения «Надежда на перемены» Хавьера Бертуччи.
Всего, по итогам исследования, 63% венесуэльцев намерены голосовать в день выборов, в то время как 28% собираются воздержаться.
Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая.
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