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Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником
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Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают День Победы в первую очередь народным праздником и только потом — государственным, обычным выходным днем его называют лишь 2% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Для большинства наших соотечественников — 54% — праздник 9 Мая является прежде всего народным и только потом государственным. Так респонденты ответили на вопрос социологов «чем лично для вас в первую очередь является День Победы 9 мая?». Государственным его называют 36% опрошенных, семейным — 7%, просто выходным днем — только 2%.
Год назад ответы распределились следующим образом: 56% назвали День Победы народным праздником, 35% — государственным; 6 лет назад результаты были 61% и 33%, соответственно.
Также исследователи просили респондентов рассказать, участвовал ли в Великой Отечественной войне кто-нибудь из членов их семьи, родственников или они сами. Абсолютное большинство — 84% участников опроса сказали, что такие родственники у них есть. Тех, кто воевал сам, среди участников опроса оказалось меньше процента, а 1% опрошенных сказали, что и сами были участниками военных действий и имеют родственников, которые воевали. Противоположный этому ответ дали 12% опрошенных. Еще 3% затруднились ответить.
Опрос «ФОМнибус» проводился 21-22 апреля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.
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