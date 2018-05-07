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Опрос: большинство россиян будут участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая
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Опрос: большинство россиян будут участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян планируют принять участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 Мая, если таковые будут проводиться по месту их жительства, только 16% заявили, что не будут участвовать, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Абсолютное большинство наших соотечественников — 80% — готовы принять участие в мероприятиях, посвященных празднику 9 Мая. Так они ответили на вопрос социологов: «Если в вашем городе (селе, посёлке) состоятся памятные мероприятия, посвящённые Дню Победы, вы примете или не примете в них участие?». Лишь 16% дали противоположный ответ. Еще 4% затруднились с ответом.
Шесть лет назад ответы распределились следующим образом: планировали участвовать в праздничных мероприятиях 60% опрошенных, 30% ответили отрицательно, 10% не смогли ответить.
Опрос «ФОМнибус» проводился 21-22 апреля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.
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