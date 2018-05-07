Россиян ждет четырехдневная неделя

Роструде. Россиян на этой неделе ждет четырехдневная рабочая неделя, сообщили ТАСС

Рабочими днями будут 7, 8 10 и 11 мая. Среда, 9 мая, будет выходным днем в связи с празднованием дня Победы. 8 мая, предпраздничный рабочий день, будет короче на час.