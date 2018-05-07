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Россиян ждет четырехдневная неделя
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Россиян ждет четырехдневная неделя 

ТВ Центр 14 минут назад
Фото: ТВ Центр
Россиян на этой неделе ждет четырехдневная рабочая неделя, сообщили ТАСС в Роструде.
Рабочими днями будут 7, 8 10 и 11 мая. Среда, 9 мая, будет выходным днем в связи с празднованием дня Победы. 8 мая, предпраздничный рабочий день, будет короче на час.
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