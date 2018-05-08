ВЦИОМ: в торжествах по случаю Дня Победы примут участие более половины россиян 

В торжествах приуроченных ко Дню Победы, в 2018 году примут участие более половины россиян. Значимость этого праздника за последние годы в обществе значительно выросла, выяснили социологи.
В 2010 году День Победы одним из самых важных для себя праздников называли 38% россиян, в 2014 году — 53%, сейчас — уже 71% респондентов, передает
со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ
В народном рейтинге этот праздник вышел на первое место и опередил Новый год, который назвали значимым для себя 60% опрошенных социологами. Принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в 2018 году планируют 55% взрослых россиян. Социологи отмечают, что за последние годы эта доля выросла: в 2012 году активно отмечать праздник планировали 37% респондентов.
Около трети россиян (31%) собираются смотреть праздничный салют, четверть (24%) опрошенных хотят пойти в гости или принять гостей у себя. Каждый пятый будет смотреть телевизор (22%) или планирует отдохнуть на природе (21%).
Опрос был проведен 2-3 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Отметим, в интервью
доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Титков рассказал, что акция «Бессмертный полк» как раз и набирает популярность из-за того, что дает людям возможность отмечать праздник не в роли пассивных слушателей и зрителей организованных государством концертов и телепередач, а более активно.
Что касается того, сколько еще поколений будут отмечать День Победы, социолог отметил, что в любой стране есть праздник некого учредительного события, который создает и страну, и ее граждан. Роль такого праздника в постсоветской России приобретает День Победы, потеснив собой Новый год, день рождения и Пасху.