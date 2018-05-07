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ВЦИОМ: Более 82% россиян одобряют работу Путина
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ВЦИОМ: Более 82% россиян одобряют работу Путина 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Баланс оценок деятельности Владимира Путина оставался положительным во все годы его президентства, констатируют социологи. В частности, последние четыре года показатель одобрения работы президента находится на уровне выше 75%. По данным опроса за май 2018 года, работу Путина на посту президента одобряют 82% россиян. Доля неодобрения, при этом, в последние несколько лет колеблется в узких пределах 11-13%, отмечает ВЦИОМ.
Кроме того, социологи отмечают выраженный в российском обществе запрос на преобразования: 59% россиян отмечают необходимость перемен в большей части сфер, 30% — в некоторых из них. Лишь 2% опрошенных считают, что преобразования сейчас нашей стране не нужны.
Как отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, поддержка Владимира Путина как главы государства сегодня находится на весьма высоком уровне, близком к историческим максимумам. «Общественный запрос, обращенный к нему, — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян», — говорит Федоров.
В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации и станет главой государства на ближайшие шесть лет.
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