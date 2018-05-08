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ВЦИОМ: 71% россиян назвал День Победы самым значимым для себя праздником
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ВЦИОМ: 71% россиян назвал День Победы самым значимым для себя праздником 

BFM.RU 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Более половины россиян в этом году 9 мая планируют участвовать в праздничных торжествах, приуроченных ко Дню Победы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи говорят, что в последние годы значимость Дня Победы в российском обществе значительно выросла, отмечает РИА Новости. Если в 2010 году этот день в числе самых важных для себя праздников называли 38%, а в 2014 году — 53% россиян, то сейчас уже 71%.
По результатам опроса, проведенного в начале апреля, День Победы в этом народном рейтинге оказался на первом месте, опередив даже Новый год, который важным для себя назвали 60% респондентов.
«Принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Во ВЦИОМ отметили, что эта доля за последние годы выросла. Например, в 2012 году в торжественных мероприятиях 9 мая намеревались принять участие 37% граждан.
Почти треть россиян (31%) в этом году собирается смотреть праздничный салют, четверть (24%) респондентов планирует пойти в гости или принять гостей у себя. Каждый пятый сообщил, что будет смотреть телевизор (22%) или планирует отдохнуть на природе (21%).
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2010-2015 годах ВЦИОМ проводил квартирные опросы.
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