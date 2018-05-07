Укороченная рабочая неделя началась в России

Четыре рабочих дня предстоит отработать россиянам на новой рабочей неделе. Один из них будет сокращенным.

Рабочая неделя стартует в понедельник, 7 мая. Вторник будет коротким рабочим днем, так как является предпраздничным. 9 мая в День Победы в России официальный выходной. Но уже 10 мая гражданам предстоит выйти на работу. Завершится неделя в пятницу, 11 мая.

Ровно через месяц россиян ждут следующие продолжительные выходные. Отдыхать страна будет с 10 по 12 июня. Короткие каникулы гражданам подарит День России.