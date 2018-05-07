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Укороченная рабочая неделя началась в России
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Укороченная рабочая неделя началась в России 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Четыре рабочих дня предстоит отработать россиянам на новой рабочей неделе. Один из них будет сокращенным.
Рабочая неделя стартует в понедельник, 7 мая. Вторник будет коротким рабочим днем, так как является предпраздничным. 9 мая в День Победы в России официальный выходной. Но уже 10 мая гражданам предстоит выйти на работу. Завершится неделя в пятницу, 11 мая.
Ровно через месяц россиян ждут следующие продолжительные выходные. Отдыхать страна будет с 10 по 12 июня. Короткие каникулы гражданам подарит День России.
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