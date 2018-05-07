Аналитики оценили кредитную активность россиян за первый квартал года

Лидирующим по темпу роста объемов кредитования эксперты назвали сегмент кредитных карт.

Финансовые аналитики оценили объемы кредитования в России за первый квартал года и отметили рост кредитной активности населения по основным сегментам займов: кредитные карты, ипотека, автомобильные кредиты, кредиты наличными.

— Всего в I квартале текущего года было выдано 8,65 миллионов новых кредитов общим объемом свыше 1,59 триллиона рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22 процента, при этом объемы кредитования увеличились на 53 процента. В I квартале 2017 года было выдано 7,10 миллионов кредитов на 1,04 триллион рублей, — сообщает портал Объединенного кредитного бюро.

Лидирующим стал сегмент кредитных карт — за январь-март было выдано 2,29 миллиона новых карт с общим лимитом 166,98 миллиарда рублей. В прошлом году было выдано 1,38 миллиона кредиток на сумму 80,26 миллиарда рублей. За год увеличился и лимит по карте — с 58 до 73 тысяч рублей, что составляет прирост на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Взрывной рост также показал сегмент ипотечного кредитования — рост фактически перечисленных на счета заемщиков средств составил 61 процент по сравнению с прошлогодними данными, а денежные объемы кредитования выросли на 72 процента.

— Выдано 260,67 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 миллиардов рублей, год назад было выдано 162,40 тысяч кредитов на 296,05 миллиардов рублей, — сообщают аналитики.

Прирост автокредитов составил 16 процентов, а объемы выдач прибавили 23 процента по сравнению с 2017 годом. За первый квартал 2018 года выдали 103,68 тысяч кредитов на 80,04 миллиардов рублей против 88,99 тысяч кредитов на 65,19 миллиардов рублей. Причем средняя сумма автокредита увеличилась на пять процентов — с 733 до 772 тысяч рублей.

Рост кредитов наличными в текущем году составил 10 процентов, объем кредитования прибавил 41 процент. Кредитов наличными было выдано 5,98 миллионов на сумму 829,48 миллиардов рублей, тогда как в 2017 году выдали 5,44 миллиона кредитов на 589,88 миллиардов рублей. Размер выдаваемого кредита наличными в среднем увеличился на 28 процентов — со 108 до 139 тысяч рублей.