Ещё
В Россию массово завозят бэушные электромобили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Россию массово завозят бэушные электромобили 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
На вторичном рынке электромобилей в нашей стране зафиксирован резкий скачок активности. Россияне активно покупают подержанные «электрички» с правым рулем, завезенные из Японии.
Вести.Ru: последние новости
Gartner: блокчейн переоценен Володин: важно сообща работать над обеспечением достойных условий труда Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать501
Мир отреагировал на инаугурацию Путина163
Путин выдвинул кандидатуру премьера1249
Определены кандидаты в новое правительство75
Путин подписал новый «майский указ»143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение