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Регионы Италии стали последними в ЕС по уровню женской занятости
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Регионы Италии стали последними в ЕС по уровню женской занятости 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
Регионы юга Италии занимают последние места в рейтинге регионов Евросоюза по количеству работающих женщин за период с 2016 по 2017 годы. Об этом свидетельствуют данные, распространённые в субботу статистической службой ЕС Eurostat, сообщает ANSA.
Согласно исследованию, антирекорд принадлежит Сицилии: на острове работу имеют лишь 29,2 процента женщин в возрасте от 15 до 64 лет. Не лучше обстоит дело и в материковой области Кампания, в которой работающие женщин составляют 29,4 процента. На третьем месте с конца находится соседняя Калабрия с 30,2 процентами работающих женщин, а у стоящей перед ней в рейтинге Апулии этот показатель равен 32 процентам.
В среднем же по Италии, по данным Eurostat, уровень женской занятости составляет порядка 48,9 процента.
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