Уникальный стиль: раскрыт секрет привлекательности женщины

Большинство женщин считают, что на привлекательность в глазах мужчин влияют ухоженность и уникальный стиль.

Тренинг-центр «Секс.РФ» опубликовал новое социологическое исследование, целью которого было узнать секрет женской привлекательности. В опросе приняли участие 379 женщин в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в Москве Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В чем же, по мнению респонденток, секрет популярности у противоположного пола? В первую очередь секрет привлекательности женщины заключается в ухоженности и опрятности — этот вариант выбрали 35 процентов опрошенных. 31 процент считают своим главным козырем уникальный стиль женщины, а 22 процент — улыбчивость и приветливость. На позитивный настрой делают ставку в основном женщины в возрасте от 25 до 35 лет — 23 процента. Отличная спортивная форма — залог привлекательности для 7 процентов опрошенных, женственные наряды — для 5 процентов.

Исследование показало, что для женщин весьма важно произвести хорошее впечатление даже на незнакомых мужчин. Половина опрошенных женщин найдут время сходить домой и подготовиться к вечеринке, на которой будут мужчины, даже если у них практически нет на это времени. Треть готовы забежать для этого в салон, чтобы привести себя в порядок. Нашлись и те, кто не готов так беспокоиться из-за внешнего вида: 11 процентов респонденток пойдут на вечеринку как есть.

Для кого мы наряжаемся? Конечно, для мужчин! Таков был ответ на этот вопрос 50 процентов женщин, что, само собой, неудивительно. Лишь 16 процентов опрошенных полагается на мнение экспертов в сфере моды и красоты.

Галина Дмитриева, психолог, семейный консультант, эксперт тренинг-центра «Секс.РФ»:

— Сколько бы женщины ни говорили, что одеваются для себя, понятно, что внешний вид, когда женщина дома и ее никто не видит, отличается от внешнего вида, когда женщина куда-нибудь идет. Особенно если там есть мужчины. Внимание мужчин играет не последнюю роль, это заложено на биологическом уровне. Но не стоит забывать, что в современном мире одежда для женщины — средство самовыражения, отражение ее настроения.

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