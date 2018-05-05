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Японцы составили маршрут «идеального путешествия»
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Японцы составили маршрут «идеального путешествия» 

360tv.ru 1 час назад
Японцы запустили масштабную рекламную кампанию под названием «Найдите свою Японию», направленная на привлечение иностранных туристов в страну. Об этом сообщил «Интерфакс».
В рамках программы запущен специальный сайт, который содержит видеоролики о достопримечательностях Японии, а также телевизионную рекламу, которая будет показана на международных рынках.
Эксперты провели опрос путешественников, на основании результатов которого сформировали список мест и видов деятельности, которые составляют «идеальное путешествие».
После прохождения опроса посетители сайта могут создать собственный виртуальный тур по Японии. Создаётся индивидуальный фильм, который содержит подборку наиболее интересных мест и достопримечательностей для каждого типа путешественников.
Страна предпринимает все меры для привлечения иностранных туристов. С 2000 года их число выросло с 4,76 миллиона до 28,7 миллиона человек в 2017 году.
Компания станет важным дополнением, она ориентирована на путешественников из Европы, Северной Америки и Австралии, процент которых от общего числа туристов составляет чуть более 11. Туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время составляют около 85% турпотока.
Турпоток иностранных туристов на майские праздники в этом году вырос примерно на 20% по сравнению с показателем за этот период прошлого года. При этом одним из наиболее привлекательных аттракционов туристы сочли проводимые в эти дни репетиции Парада Победы.
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