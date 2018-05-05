Швейцарский банк нанимает роботов 

Семерых сотрудников швейцарского банка сменили пять роботов, сообщает The Daily Mail.
Такая замена обусловлена желанием руководства банка ускорить процедуру обслуживания клиентов. Роботы будут наделены теми же обязанностями, что и их предшественники-люди. Эксперимент в швейцарском банке посчитали удачным. Теперь руководство собирается продолжить заменять сотрудников машинами.
По мнению исследователей, искусственный интеллект в состоянии принести изменения в финансовый сектор. 94% опрошенных банковских специалистов считают, что наличие роботов придаёт фирме вес.
По информации специалистов области, в ближайшие 13 лет ожидается з замена более 800 млн работников различных отраслей роботами. Основными кандидатами на увольнение стали сотрудники сферы общепита. А вот заменить садовников, водопроводчиков и воспитателей в детских сада искусственному интеллекту пока не под силу.