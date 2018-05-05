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Швейцарский банк нанимает роботов
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Швейцарский банк нанимает роботов 

News.ru 29 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Семерых сотрудников швейцарского банка сменили пять роботов, сообщает The Daily Mail.
Такая замена обусловлена желанием руководства банка ускорить процедуру обслуживания клиентов. Роботы будут наделены теми же обязанностями, что и их предшественники-люди. Эксперимент в швейцарском банке посчитали удачным. Теперь руководство собирается продолжить заменять сотрудников машинами.
По мнению исследователей, искусственный интеллект в состоянии принести изменения в финансовый сектор. 94% опрошенных банковских специалистов считают, что наличие роботов придаёт фирме вес.
По информации специалистов области, в ближайшие 13 лет ожидается з замена более 800 млн работников различных отраслей роботами. Основными кандидатами на увольнение стали сотрудники сферы общепита. А вот заменить садовников, водопроводчиков и воспитателей в детских сада искусственному интеллекту пока не под силу.
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