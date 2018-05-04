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Россияне провели майские праздники в Ялте и Сочи
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Россияне провели майские праздники в Ялте и Сочи 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ялта и Сочи стали самыми популярными городами для курортного отдыха на первомайские праздничные выходные. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на информацию, предоставленную сервисом бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг был составлен на основе анализа запросов и броней в период с 29 апреля по 2 мая.
Также специалист добавили, что в топ-10 вошли вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Анапа, Екатеринбург, Калининград и Воронеж. При этом северная столица стала самым популярным местом для экскурсионного и культурного отдыха.
Добавим, россияне в период майских праздников рассматривали варианты бронирования гостиниц и отелей Ялты в среднем на пять ночей — и тратили на проживание менее двух тысяч рублей в сутки.
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