Россияне провели майские праздники в Ялте и Сочи

Ялта и Сочи стали самыми популярными городами для курортного отдыха на первомайские праздничные выходные. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на информацию, предоставленную сервисом бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг был составлен на основе анализа запросов и броней в период с 29 апреля по 2 мая.

Москва, Казань, Кисловодск, Анапа, Екатеринбург, Также специалист добавили, что в топ-10 вошли вошли Санкт-Петербург Калининград и Воронеж. При этом северная столица стала самым популярным местом для экскурсионного и культурного отдыха.

Добавим, россияне в период майских праздников рассматривали варианты бронирования гостиниц и отелей Ялты в среднем на пять ночей — и тратили на проживание менее двух тысяч рублей в сутки.