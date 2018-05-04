86% британских детей не узнают на фото пейджеры

Одно время в интернете был популярен анекдот, что некто показал ребенку дискету, а тот восхитился: «Круто, вы напечатали иконку сохранения на 3D-принтере!» Издание YouGov проверило, насколько он близок к истине: журналисты показали детям изображения 12 технических устройств и других предметов, которые были в ходу у предыдущего поколения, и попросили назвать, что те видят перед собой.

Источник: YouGov

Исследование проводилось среди 2011 британских детей 6-18 лет, с 23 февраля по 5 марта 2018 года. 67% опрошенных либо не узнали на фото дискету, либо определили ее назначение неверно. Несколько детей действительно приняли ее за иконку сохранения.

Для каждого предмета указан процент опрошенных, которые не смогли назвать его правильно

Сложнее всего было опознать пейджеры и телетекст: их не узнали 86% детей. 71% опрошенных незнакомы с кодоскопами, или графопроекторами, которые раньше стояли во многих школьных кабинетах. Однако подростки их еще помнят: среди 16-18-летних кодоскопы не узнали всего 25-32% опрошенных, в то время как среди 6-15-летних таких от 64 до 95%. Таким образом, четыре устройства из 12 оказались незнакомы большинству детей.

Любопытно, что проигрыватели для пластинок не смогли опознать всего 26% опрошенных, а с более современными кассетами число неверных ответов — 40%. В 2017 году из-за снижения продаж прекратил работу самый старый в Британии производитель почтовых открыток, но тем не менее открытки не узнали всего 23% детей.

Хотя опрошенные выросли в эпоху смартфонов, им знакомы старые коммуникативные устройства: всего 4% не узнали кнопочный мобильный телефон и 5% — дисковый телефон (правда, в обоих случаях засчитывался как верный ответ «телефон»). Печатная машинка незнакома 27% детей. Один из них описал ее как «штуку, на которую можно записывать фильмы».