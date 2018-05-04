Россияне едят слишком много хлеба и сахара

Минсельхоз выявил завышенное потребление хлебобулочных изделий и сахара в России

В год среднестатистический россиянин потребляет больше 118 кг, хотя нормой является 96 кг на человека, сообщает RNS со ссылкой на Минсельхоз. Потребление сахара среди населения завышено почти в два раза. Если нормой является 24 кг в год, то среднестатистический человек в России потребляет порядка 40 кг.