Ещё
Россияне едят слишком много хлеба и сахара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне едят слишком много хлеба и сахара 

News.ru 34 минуты назад
Минсельхоз выявил завышенное потребление хлебобулочных изделий и сахара в России.
В год среднестатистический россиянин потребляет больше 118 кг, хотя нормой является 96 кг на человека, сообщает RNS со ссылкой на Минсельхоз. Потребление сахара среди населения завышено почти в два раза. Если нормой является 24 кг в год, то среднестатистический человек в России потребляет порядка 40 кг.
Отмечается, что Россия может в скором времени приблизиться к США, которые испытывают проблемы с ожирением и диабетом.
News.ru: последние новости
10 тысяч россиян покусали клещи Россияне стремительно жиреют ОНФ опросил жителей Хабаровского края перед Первомаем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть звезды экрана, позор Украины на «Евровидении» и другие события дня3
У России появится серьезный конкурент по газу299
Певица погибла во время отдыха16
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ190
Украина направила России ноту170
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение