Россияне осудили футболистов

58% россиян осуждают футболистов, которые отдыхают в кафе после поражений, так как это говорит о безответственности спортсменов. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Лишь 19% опрошенных не осудили футболистов, посещающих кафе после поражений, так как спортсмены тоже люди.

Сразу 23% пользователей «Рамблера» не смогли ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 1291 человек.