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Россияне осудили футболистов
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Россияне осудили футболистов 

Рамблер 3 часа назад
58% россиян осуждают футболистов, которые отдыхают в кафе после поражений, так как это говорит о безответственности спортсменов. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Лишь 19% опрошенных не осудили футболистов, посещающих кафе после поражений, так как спортсмены тоже люди.
Сразу 23% пользователей «Рамблера» не смогли ответить на вопрос.
В опросе приняли участие 1291 человек.
Ранее фанат «Спартака» заявил, что игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов избил его 1 мая в одном из московских ресторанов. По словам Андрея Измайлова, он сфотографировал футболиста, пившего алкоголь и курившего кальян, и опубликовал фото в соцсети Instagram. Спустя некоторое время спортсмен подошел к молодому человеку, предъявил претензии из-за снимков, а затем ударил. За день до инцидента «Локомотив» уступил «Краснодару» со счетом 0:2.
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