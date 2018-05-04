Опрос: американская молодежь более одинока, чем старшее поколение

ВАШИНГТОН, 4 мая. / ТАСС /. Американская молодежь чувствует себя более одинокой, чем представители старшего поколения американцев. Это следует из результатов общенационального опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos по заказу медицинской страховой компании Cigna.

При проведении опроса социологи применяли разработанную Калифорнийским университетом шкалу одиночества: она содержит 20 утверждений, позволяющих оценить как субъективное чувство одиночества, так и чувство социальной изоляции. Среди утверждений, которые по шкале от 1 до 4 оценивали участники опроса были: «я нахожусь в гармонии с окружающими», «мне не к кому обратиться», «я не чувствую себя одиноким», «никто не знает меня по-настоящему хорошо», «есть люди, с которыми я могу поговорить». Предлагалось четыре варианта ответов: «никогда», «редко», «иногда» и «часто».

По итогам исследования учёные выяснили, что о наивысшей степени заявили представители так называемого поколения Z — юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 лет: в среднем они набрали 48,3 балла, тогда как порог одиночества начинается с 43 баллов. В это же время, у американцев в возрастной группе от 72-х лет и старше этот показатель составляет всего 39 баллов.

Исследование показало, что молодые люди все меньше и меньше общаются в реальной жизни со своими сверстниками и близкими. Президент компании Cigna Дэвид Кордани отметил, что у поколения Z обнаружен дефицит человеческого общения.

Психологи считают, что такой тип социализации приводит к тому, что молодежь оказывается в изоляции и выпадает из реального общения, а в конечном итоге — к возникновению депрессивных и суицидальных настроений.

В опросе, проведенном 21 февраля — 6 марта, приняли участие свыше 20 тыс. человек.