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Gartner: блокчейн переоценен
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Gartner: блокчейн переоценен 

Вести Экономика 50 минут назад
Фото: Вести Экономика
Интерес к технологии блокчейн переоценен, сообщается в новом опросе консалтинговой фирмы Gartner. Большинство компаний не планируют внедрять никаких блокчейн-решений и не интересуются этой технологией, резюмируют исследователи.
Подавляющее большинство компаний не планирует использовать блокчейн в своей работе. Такие выводы содержатся в результатах опроса, проведенного аналитической компанией Gartner. 77% директоров по информационным технологиям, которые участвовали в исследовании, ответили, что их компании не заинтересованы в технологии блокчейн.
43% ответили, что не планировали проводить никакой работы и исследований в этой области, хотя и следили за новостями в этой сфере. Об использовании блокчейна в бизнес-процессах сообщили лишь 1% респондентов. Планы по внедрению блокчейна в работу компании либо по тестированию блокчейн-решений озвучили 8% IT-директоров. В опросе приняли участие 293 респондента.
Вице-президент Gartner Дэвид Ферлонгер заявил, что результаты опроса свидетельствуют о «чрезвычайной раскрученности представлений о распространённости и широком использовании блокчейна». «Критически важно понимать, чем является блокчейн и что он способен делать сегодня в разрезе его способности трансформировать компании, отрасли и общество завтра», — сказал он.
Ферлонгер отметил, что внедрение блокчейна в бизнес-процессы требует обширных знаний во многих сферах, таких как безопасность, юриспруденция, децентрализованное управление, а организации, которые решат использовать блокчейн, будут вынуждены полностью поменять свою историческую структуру, чьи традиционные бизнес-процессы не соответствуют самой идее блокчейна.
Ферлонгер также отметил, что компании, торопящиеся интегрировать блокчейн, могут столкнуться с потерей инвестиций или обнаружить, что технология им не подходит.
«Хотя множество отраслей демонстрирует начальный интерес к блокчейн-инициативам, пока не ясно, подойдут ли им децентрализованные, распределённые и токенизированные сети. Они имеют шансы увязнуть, пытаясь интегрировать блокчейн в устаревшие потоки создания ценностей и системы».
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