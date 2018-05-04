С начала года в Крыму отдохнули полмиллиона туристов

Крым с начала года посетили 500 тысяч туристов. Это на 11,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на первомайские праздники (с 28 апреля по 2 мая 2018 года) в республике отдохнули 69,8 тысячи человек, что на 16 процентов больше, чем в 2017 году.

Как отметили в министерстве курортов и туризма РК, больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 51,4 процента, на западном побережье — 21,5, на восточном — 9,6 процента, в других территориях РК — 17,6 процента.

Большинство отдыхающих, 46 процентов, прибыли в Крым на самолете, 48 процентов — на паромах, шесть процентов — другими видами транспорта. Кстати, 4 мая Керченская переправа встретила миллионного пассажира 2018 года.

В 2017 году турпоток в Крым на майские праздники (конец апреля — 10 мая) вырос на 1,2 процента — до 164 тысячи человек.