Россияне стремительно разжирели

Россиян, страдающих ожирением, за пять лет стало больше почти на половину — на 45 процентов, сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения России

По информации ведомства, в 2011 году на 100 тысячу человек приходилось 856,5 случая заболевания. В 2016 году этот показатель достигал 1245,6 случая. Данных за прошлый год не привели.

В Минздраве добавили, что утвердили ряд мер, направленных на изменение ситуации, в частности рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов и паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», который должен увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. По данным ведомства, в 2016 году систематически занимался спортом каждый третий россиянин.

Ранее стало известно, что в России втрое увеличилось число больных ожирением молодых людей. Наличие лишнего веса определялось по индексу массы тела, согласно которому нормальными считаются показатели от 18 до 22, а ожирением — индекс выше 35.

По данным британской благотворительной организации Cancer Research UK, больше всего подвержены ожирению люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов. По прогнозам специалистов, примерно 70 процентов миллениалов столкнутся с проблемой избыточного веса в возрасте от 35 до 44 лет.