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Германия впервые опередила Норвегию по продажам электрокаров
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Германия впервые опередила Норвегию по продажам электрокаров 

Daily-Motor 12 минут назад
Фото: Daily-Motor
Впервые за всю историю немецкого авторынка Германия смогла выйти на первое место в Европе по продажам электромобилей. Согласно отчету Европейской ассоциации автомобильных производителей, за первый квартал 2018 года в Германии было реализовано 17 тысяч 574 электрокаров, что на 70,2% выше, чем было зафиксировано годом ранее.
За счет достижения такого высокого показателя немецкому авторынку удалось опередить норвежский, где за аналогичный период было продано 16 тысяч 182 электрокара. ТОП-3 замкнула Великобритания — 14 тысяч 162 автомобиля.
Суммарно за три первые месяца 2018 года в Европе спрос на электромобили вырос на 35%, а продажи автомобилей с гибридными силовыми установками и вовсе на 47%. Совокупная доля экологичных машин на рынке «Старого Света» достигла 6,5%.
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