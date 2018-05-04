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Германия продала за первый триместр 2018 года наибольшее количество электромобилей.
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Германия продала за первый триместр 2018 года наибольшее количество электромобилей. 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Электромобили набирают свою популярность, активные продажи фиксируются по всей Европе.
Аналитики выделили две страны, в которых данный вид транспорта покупают наиболее часто.
Агентством были представленные данные, по которым за первый триместр 2018 году в Германии было продано около восемнадцати тысяч электрических автомобилей.
Рост продаж вырос практически на 70 процентов, в сравнении с предыдущим годом.
На втором месте расположилась Норвегия, за первые несколько месяцев удалось продать около чуть больше 16 тысяч электрокаров.
На третьем месте идёт Великобритания, осуществлено около 14 тысяч продаж.
Отмечается значительный рост автомобилей, которые оснащены электрическими силовыми установками.
Процент продаж, в сравнении с прошлым годом в общем возрос до 47 процентов.
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