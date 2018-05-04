Германия продала за первый триместр 2018 года наибольшее количество электромобилей.

Электромобили набирают свою популярность, активные продажи фиксируются по всей Европе.

Аналитики выделили две страны, в которых данный вид транспорта покупают наиболее часто.

Агентством были представленные данные, по которым за первый триместр 2018 году в Германии было продано около восемнадцати тысяч электрических автомобилей.

Рост продаж вырос практически на 70 процентов, в сравнении с предыдущим годом.

На втором месте расположилась Норвегия , за первые несколько месяцев удалось продать около чуть больше 16 тысяч электрокаров.

На третьем месте идёт Великобритания , осуществлено около 14 тысяч продаж.

Отмечается значительный рост автомобилей, которые оснащены электрическими силовыми установками.

Процент продаж, в сравнении с прошлым годом в общем возрос до 47 процентов.