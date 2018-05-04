Что раздражает соискателя в HR-менеджерах?

На ресурсах вроде HR-tv.ru часто публикуются статьи, в которых описываются качества и привычки соискателей, которые вызывают неприязнь у менеджеров по подбору персонала. Но ведь и сами рекрутеры не всегда бывают приятными душками. Наш эксперт, основатель социальной сети по поиску профессионалов Evolution Вячеслав Золотухин, рассказал об уникальном исследовании, которое провели в его компании. Результаты опроса наглядно показывают, что раздражает соискателей в HR-специалистах. Собственно, ему слово:

— Я всегда считал, что наличие такой должности в компании с численностью менее 1000 человек, говорит только о лени руководства, которое боится спуститься небес на землю и самостоятельно прособеседовать потенциального сотрудника. Ну или хотя бы почитать резюме. Впрочем, даже если в компании работает больше 1000 сотрудников, то роль HR должны выполнять руководители подразделений.

Потому что именно им далее сотрудничать с работником, и они как никто другой понимают потребности и стоп-характеристики для той или иной должности. Однако HR-отдел — это данность, с которой приходится мириться большинству соискателей. Поэтому хотел бы рассмотреть те моменты, которые, согласно результатам нашего исследования, раздражают соискателей в российских эйчарах.

Почти половина соискателей отмечает, что больше всего их возмущает отсутствие обратной связи. После собеседования рекрутеры обещают перезвонить, но, в итоге, часто, не делают этого. Опросы показали, что этим фактором недовольны около 44% россиян. Особенно это не нравится мужчинам. Среди представителей сильного пола доля недовольных составила 50%. Среди женщин этот фактор раздражающим назвали 39%.

Слишком подробные анкеты стоят на втором месте в рейтинге раздражающих факторов среди кандидатов. Лишними считаются такие пункты, как указание паспортных данных, номера телефонов и адрес проживания. Кроме того, негативные чувства вызывают вопросы о том, как человек проводит свободное время и просьба описать личные убеждения. В этом случае недовольных женщин оказалось больше, чем мужчин (44% и 40%, соответственно). Согласно результатам опроса, менее охотно на подобные вопросы отвечают респонденты с более высоким доходом.

На третьем месте находится некорректное поведение менеджеров по персоналу. Этим фактором недовольны 37% соискателей работы. Мужчинам не нравится равнодушие и невнимательность. А слабый пол возмущен надменностью тех, кто проводит собеседование. При этом у молодых кандидатов такое поведение рекрутеров вызывает более экспрессивную реакцию. Кандидаты с опытом работоы, напротив, более лояльны к кадровикам и не так склонны к критике их действий.

Следующий фактор, вызывающий раздражение — отказ в приеме на работу без объяснения причины. Этим фактором чаще недовольны мужчины (34%). Дам, назвавших немотивированный отказ вызывающим раздражение, оказалось немного меньше — 29%. Россияне считают, если есть обоснованные причины для отказа соискателям — они обязательно должны быть озвучены. Это поможет в дальнейших поисках работы.

Чуть менее трети (29%) респондентов обвиняют эйчаров в непрофессионализме. Чем старше соискатель, тем больше его раздражает молодость HR-менеджеров и отсутствие у них опыта, как в работе, так и просто в жизни. Около 17% опрошенных возмущены тем, что собеседование приходится проходить в несколько этапов. Иногда это даже не несколько дней, а недели. При этом раздражает, если в итоге соискателю отказывают в работе. Еще добавим сюда неумение рассказать по телефону, кто именно нужен на свободную должность; распитие чая-кофе перед кандидатом; откровенно глупые вопросы по поводу материального положения, знака гороскопа или отношения к тому или иному политическому деятелю и даже к определенной религии.

Следующей причиной названы сроки ожидания собеседования, которые в некоторых случаях превышают все разумные пределы. Недовольных этим фактором оказалось около 16%. Еще 11% соискателей негативно относятся к разнообразным тестированиям. Порой это вызывает в соискателях чувство неполноценности. Они считают, что подобного рода вопросы может задавать врач, а не кадровик.

Раздражающими факторами признаны следующие моменты:

Довольны ходом собеседования и поведением рекрутеров лишь 6% опрошенных жителей нашей страны. Такие люди считают себя спокойными и уравновешенными. А также эта небольшая часть прекрасно понимает, что они идут на собеседование. При этом раздражаться не просто глупо, но и совершенно непродуктивно. Можно лишь позавидовать железной выдержке таких личностей.

Около 2% опрошенных не смогли ответить на вопрос: что раздражает соискателя в HR-менеджерах? Впрочем, среди них немало молодежи — им еще просто не приходилось сталкиваться с поиском работы и с личными встречами с рекрутерами. В то же время, есть среди опрошенных кандидатов, имеющих стаж, те, что не испытывают негативных эмоций по отношению к менеджерам по подбору. К сожалению, таких очень мало.

Самое короткое собеседование, которое я проводил, длилось 4 минуты. При этом вакантная позиция была достаточно весомая и ответственная. Смысл в том, что я заранее прочитал резюме, ключевые навыки меня устроили, а собеседование было нужно только для того, чтобы проверить насколько данный сотрудник подходит «чисто по-человечески». Он работает у нас уже второй год.

Остается пожелать рекрутерам учесть все вышеописанное, а соискателям — встречать «эйчаров», которые не вызывают антипатии.

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