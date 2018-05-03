Недвижимость в дорогих регионах начала повышаться в цене

Во втором квартале 2018 года звание самого дорогого региона сохранила Москва , один квадратный метр недвижимости в которой стоит 91 670 рублей, с прошлого периода его цена не изменилась, что является исключением для дорогих регионов. Жилье в Санкт-Петербурге , второму по дороговизне городу в стране, выросло до 67 221 рубля, что на 3,8 тысячи больше цен в предыдущем квартале.

Также в первую пятерку регионов с самыми высокими ценами вошла Сахалинская область со стоимостью квадратного метра 62 951 рубль, цена недвижимости тут также выросла — на 3,5 тысячи рублей. И Ненецкий автономный округ , где квартиры подросли в цене на 3,3 тысячи рублей за метр до 60 166 рублей. А также Московская область , в которой жилье подорожало на 3,3 тысячи до 57 748 рублей.

В прошлом квартале норматив средней рыночной стоимости жилья снизился впервые за последние девять лет и потерял 470 рублей в среднем по стране.

Спрос на жилье, в особенности на первичное, продолжает концентрироваться в наиболее экономически развитых регионах, отмечает Мария Литинецкая , управляющий партнер компании «Метриум». Половина всех сделок приходится на шесть регионов, среди которых Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край , Ленинградская и Новосибирская области.

Средняя рыночная стоимость квадрата жилья применяется для расчета размера социальной выплаты гражданам, которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета.

Установленные минстроем цены отличаются от реальных рыночных, так, цена метра жилья в Москве в апреле составила 166 976 рублей, по данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». В целом же динамика цен совпадает, в апреле цена на недвижимость в столице в колебалась около нуля, ее рост и понижение были минимальными.

Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ и ДОМ. РФ в марте-апреле 2018 года, показал, что 24 процентов семей, желающих улучшить жилищные условия, считают текущий момент удачным. Еще 36 процентов — ждут снижения ипотечных ставок или цен на жилье.

При этом малогабаритные квартиры не являются желанными для россиян. Около 40 процентов семей, мечтающих о новой квартире, хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру площадью 40-59 квадратных метров. Еще около 35 процентов семей — трехкомнатную квартиру в 60-80 квадратных метров.