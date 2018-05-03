Читатели газеты «Дегунинские вести» расскажут, важен ли для них телевизор

Редакция районной газеты «Дегунинские вести» подготовила очередной тематический опрос для своих читателей. В этот раз жители Восточного Дегунина ответят на вопрос «Как часто вы смотрите телевизор?».

В опросе представлено пять вариантов ответа. Например, те читатели, которые и дня не могут прожить без любимых телепередач, могут выбрать ответ «Каждый день». Тем, кто смотрит телевизор изредка, подойдут варианты «За завтраком/обедом/ужином», а также «Включаю время от времени». В опросе также представлены варианты ответа «Смотрю только новости» и «Вообще не смотрю телевизор».

Напоминаем, участие в опросе анонимно и не требует регистрации. Результаты голосования появятся на сайте «Деугининских вестей» во вторник, 15 мая. (мю)