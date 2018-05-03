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Россияне выбрали между накоплениями и кредитами
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Россияне выбрали между накоплениями и кредитами 

Рамблер 1 час назад
Пятьдесят процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что лучше копить деньги на большие покупки, чем брать кредиты, хотя иногда без займов и «не обойтись».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы предпочитаете брать кредиты или копить на большие покупки?». Еще 29 процентов опрошенных заявили, что предпочитают копить, а брать взаймы вообще не любят.
По словам 18 процентов участников опроса, лучше брать кредиты, так как «накопить не всегда получается».
Три процента респондентов сказали, что затрудняются ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3702 человека.
С 3 мая Сбербанк резко снизил ставки по крупным потребительским кредитам. Теперь процентная ставка на кредиты от миллиона рублей составит 11,9 процента годовых. По данным «Ведомостей», в итоге ставки кредитов на миллион и более упадут на 2-8 процентных пункта. Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков рассказал газете, что новые условия должны поддержать высокий спрос на потребительские кредиты, который наблюдается с начала 2018 года.
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