Россияне выбрали между накоплениями и кредитами

Пятьдесят процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что лучше копить деньги на большие покупки, чем брать кредиты, хотя иногда без займов и «не обойтись».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы предпочитаете брать кредиты или копить на большие покупки?». Еще 29 процентов опрошенных заявили, что предпочитают копить, а брать взаймы вообще не любят.

По словам 18 процентов участников опроса, лучше брать кредиты, так как «накопить не всегда получается».

Три процента респондентов сказали, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3702 человека.