На сколько могут повысить пенсионный возраст россиян

По их мнению правительство в этом вопросе не будет действовать радикально.

В марте бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал, когда в России могут повысить пенсионный возраст. По его мнению, правительству придется пойти на этот шаг в течение ближайших 10—16 лет.

Позже первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что пенсионный возраст будет обязательно повышен, потому что «решение уже почти принято».

В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев также говорил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране в скором времени будет обсуждаться на законодательном уровне.

3 мая стало известно, что кабинет министров готов внести предложения о повышении пенсионного возраста президенту. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства, не раскрывая их содержания.

Среди вариантов, которые обсуждались последнее время в экспертной и политической среде, звучали предложения повысить пенсионный возраст до 60 лет у женщин и 63 лет у мужчин. По словам замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксаны Синявской, это наиболее скромное предложение.

Второй вариант — установление порога в 63 года для женщин и 65 лет для мужчин.

Министерство финансов выдвигало более радикальное предложение: 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Его аргументировали тем, что женщины живут дольше и реже заняты на тяжелых работах.

Однако согласно опросам, большинство россиян поддерживают более ранний выход женщин на пенсию, так как у них двойное бремя — воспитание детей и потом внуков и работа.

«Не думаю, что наиболее радикальный вариант, который предлагал (глава Минфина Антон) Силуанов, пройдет. Скорее всего, пороги установят в 60/63, либо 63/65 (лет)», — цитирует РИА Новости Синявскую.

С точки зрения директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, наиболее разумные и щадящие варианты повышения — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, то есть повышение порога на пять лет для каждой гендерной группы.

Что касается сроков реализации реформы, Синявская считает наиболее вероятным 2020 год. Необходимо дать время, чтобы рынок труда подготовился, отмечает она.

«Мы можем повысить пенсионный возраст хоть до 90 лет, но проблема в том, что люди начнут оставлять работу по причине инвалидности. Нам ничто не мешает установить пенсионный возраст в 100 лет, но мы понимаем, что за этим последует. В конце концов, готов ли российский рынок труда оставить пожилых людей на работе? Достаточно ли у них высокая производительность, чтобы в полтора раза повысить ВВП?», — в свою очередь считает Малева.