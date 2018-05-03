Российские автомобилисты мечтают о телепортации

Треть российских автовладельцев считают, что их машинам необходимо уметь телепортироваться. Опрос о сверхспособностях для автомобилей провела компания Ford , передает "Уралинформбюро"

Летающую машину пожелали 13% респондентов, а плавающую — 8%. 11% хозяев мечтают о том, чтобы их железный конь стал невидимым — так его будет проще «спрятать» от угонщиков.

Каждый двадцать пятый грезит разогнаться на своем авто до скорости света, тогда путь до Марса займет всего три минуты.

При этом 31% опрошенных считает, что для полного счастья им не хватает в дороге лишь чашечки свежесваренного кофе. В остальном любимцы устраивают их и в своем теперешнем состоянии.