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Российские автомобилисты мечтают о телепортации
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Российские автомобилисты мечтают о телепортации 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Треть российских автовладельцев считают, что их машинам необходимо уметь телепортироваться. Опрос о сверхспособностях для автомобилей провела компания Ford, передает "Уралинформбюро".
Летающую машину пожелали 13% респондентов, а плавающую — 8%. 11% хозяев мечтают о том, чтобы их железный конь стал невидимым — так его будет проще «спрятать» от угонщиков.
Каждый двадцать пятый грезит разогнаться на своем авто до скорости света, тогда путь до Марса займет всего три минуты.
При этом 31% опрошенных считает, что для полного счастья им не хватает в дороге лишь чашечки свежесваренного кофе. В остальном любимцы устраивают их и в своем теперешнем состоянии.
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