ВЦИОМ узнал мнение россиян о снижении ипотечных ставок

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что думают россияне о снижении ипотечных ставок и стабильных ценах на недвижимость. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Около 24% нуждающихся в жилплощади семей считают, что сейчас благоприятное время для ее покупки. Дальнейшего снижения ипотечных ставок ожидают 36% опрошенных. Примерно 50% россиян, которые приобрели недвижимость в кредит, не хотят жить в многоэтажных (более девяти этажей) домах. Для 30% семей это не важно.