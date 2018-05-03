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ВЦИОМ узнал мнение россиян о снижении ипотечных ставок
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ВЦИОМ узнал мнение россиян о снижении ипотечных ставок 

360tv.ru 38 минут назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что думают россияне о снижении ипотечных ставок и стабильных ценах на недвижимость. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Около 24% нуждающихся в жилплощади семей считают, что сейчас благоприятное время для ее покупки. Дальнейшего снижения ипотечных ставок ожидают 36% опрошенных. Примерно 50% россиян, которые приобрели недвижимость в кредит, не хотят жить в многоэтажных (более девяти этажей) домах. Для 30% семей это не важно.
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 80% граждан РФ считают себя счастливыми. Такой уровень счастья оказался максимальным за всю историю социологических наблюдений.
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