ВЦИОМ узнал мнение россиян о снижении ипотечных ставок 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что думают россияне о снижении ипотечных ставок и стабильных ценах на недвижимость. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Около 24% нуждающихся в жилплощади семей считают, что сейчас благоприятное время для ее покупки. Дальнейшего снижения ипотечных ставок ожидают 36% опрошенных. Примерно 50% россиян, которые приобрели недвижимость в кредит, не хотят жить в многоэтажных (более девяти этажей) домах. Для 30% семей это не важно.
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 80% граждан РФ считают себя счастливыми. Такой уровень счастья оказался максимальным за всю историю социологических наблюдений.