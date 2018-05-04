Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос

Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос — «Какой шашлык вы любите больше всего?».

Опрос проходил анонимно. Участие в нем приняли более полусотни жителей района.

Из них 27% респондентов предпочитают баранину, чуть меньше — 19% — свинину, столько же — 19% — курицу. Шашлык из говядины любят 19% читателей газеты «Новые Печатники». Оставшиеся 16% читателей вообще не едят мясо — вегетарианцы.

Следующий опрос на сайте издания коснется темы транспорта. Почта редакции: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (то)