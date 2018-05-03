Немецкая полиция отпустила жителя Конго по требованию мигрантов

Германии около 200 выходцев из африканских стран отбили у сотрудников полиции соотечественника, которого планировали депортировать в Республику Конго . Нападавшие окружили три служебные машины и потребовали отпустить задержанного, сообщил сайт eg.ru.

Темнокожие мужчины посоветовали сотрудникам полиции добровольно отпустить

23-летнего

гражданина Конго. Они угрожали устроить массовые беспорядки. Правоохранителям пришлось пойти на компромисс.

Африканца должны были выслать из страны, так как его разрешение на временное пребывание было отозвано. В результате мужчина скрылся в неизвестном направлении.