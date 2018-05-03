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Немецкая полиция отпустила жителя Конго по требованию мигрантов
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Немецкая полиция отпустила жителя Конго по требованию мигрантов 

360tv.ru 48 минут назад
В Германии около 200 выходцев из африканских стран отбили у сотрудников полиции соотечественника, которого планировали депортировать в Республику Конго. Нападавшие окружили три служебные машины и потребовали отпустить задержанного, сообщил сайт eg.ru.
Темнокожие мужчины посоветовали сотрудникам полиции добровольно отпустить
23-летнего
гражданина Конго. Они угрожали устроить массовые беспорядки. Правоохранителям пришлось пойти на компромисс.
Африканца должны были выслать из страны, так как его разрешение на временное пребывание было отозвано. В результате мужчина скрылся в неизвестном направлении.
Социологический центр «Новус» провел опрос в Швеции, согласно которому 80% респондентов поддержали закон о запрете попрошайничества. С этим мнением категорически не согласны местные власти.
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