С завтрашнего дня в Костроме начнут остывать батареи

Костроме власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Датой окончания объявили 4 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Если вдруг резко похолодает, власти примут решение, что делать с детскими и лечебными учреждениями, учреждениями с круглосуточным пребыванием людей.

Теперь теплоснабжающим организациям нужно отключить отопление в срок и обеспечить горячее водоснабжение по летней схеме.

А мы на прошлой неделе проводили опрос в группе портала Вконтакте и спрашивали у костромичей — жарко ли в их квартирах. Положительно на этот вопрос ответили 52,3 процента опрошенных, отрицательно — 25,5 процентов. Еще 22,3 процента сказали, что в их квартирах автономное отопление.