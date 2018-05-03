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С завтрашнего дня в Костроме начнут остывать батареи
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С завтрашнего дня в Костроме начнут остывать батареи 

k1news.ru 56 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Датой окончания объявили 4 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
Если вдруг резко похолодает, власти примут решение, что делать с детскими и лечебными учреждениями, учреждениями с круглосуточным пребыванием людей.
Теперь теплоснабжающим организациям нужно отключить отопление в срок и обеспечить горячее водоснабжение по летней схеме.
А мы на прошлой неделе проводили опрос в группе портала Вконтакте и спрашивали у костромичей — жарко ли в их квартирах. Положительно на этот вопрос ответили 52,3 процента опрошенных, отрицательно — 25,5 процентов. Еще 22,3 процента сказали, что в их квартирах автономное отопление.
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