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Премьер Бельгии заявил о «кризисе доверия» к институтам власти в ЕС
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Премьер Бельгии заявил о «кризисе доверия» к институтам власти в ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в четверг заявил о «фундаментальном кризисе доверия» европейцев к национальным и межгосударственным институтам власти в Евросоюзе.
"Я считаю, что мы находимся в ситуации с фундаментальным кризисом доверия. Кризисом доверия к институтам власти, в том числе Европейского союза. Кризисом доверия к классическим СМИ", — сказал Мишель, выступая в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.
При этом бельгийский премьер назвал доверие граждан «ключом демократии».
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил о необходимости ликвидировать возникший «ров между европейским общественным мнением и европейской политической деятельностью».
Опросы показывают, что среди граждан ЕС уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.
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