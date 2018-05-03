Премьер Бельгии заявил о «кризисе доверия» к институтам власти в ЕС 

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в четверг заявил о «фундаментальном кризисе доверия» европейцев к национальным и межгосударственным институтам власти в Евросоюзе.
"Я считаю, что мы находимся в ситуации с фундаментальным кризисом доверия. Кризисом доверия к институтам власти, в том числе Европейского союза. Кризисом доверия к классическим СМИ", — сказал Мишель, выступая в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.
При этом бельгийский премьер назвал доверие граждан «ключом демократии».
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил о необходимости ликвидировать возникший «ров между европейским общественным мнением и европейской политической деятельностью».
Опросы показывают, что среди граждан ЕС уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.