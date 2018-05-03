Ещё
Россияне вернули деликатесы в свой рацион
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

Россияне вернули деликатесы в свой рацион 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Доля россиян, которые ни на чем не экономят, увеличилась по сравнению с прошлым годом на шесть процентных пунктов и составила 24 процента. Об этом сообщается в исследовании аналитического холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
В частности, выяснилось, что на деликатесах экономят всего шесть процентов граждан — годом ранее их доля составляла 30 процентов. Число тех, кто экономит на развлечениях, также сократилось с 30 до шести процентов.
На алкоголе и сигаретах продолжают экономить пять процентов россиян, тогда как в прошлом году такой ответ давали более 20 процентов. Еще меньше экономят на ресторанах — четыре процента против 20 процентов годом ранее.
В необходимости экономить на продуктах признаются 17 процентов россиян — по сравнению с прошлым годом их доля сократилась более чем в два раза. Тем не менее, этот показатель остается самым высоким по сравнению с другими статьями расходов. Также респонденты экономят на путешествиях (12 процентов) и одежде и обуви (девять процентов).
«Судя по всему, для большинства наших соотечественников трудные времена, связанные с тотальной экономией, остались позади. Цены стабилизировались, доходы начали потихоньку расти. Многие россияне наконец-то вздохнули в прошлом году с облегчением», — прокомментировал результаты исследования президент «Ромира» Андрей Милехин. По его словам, можно говорить о том, что кризис отступил.
В конце апреля Sberbank SIB провел исследование потребительского поведения россиян. Оно показало, граждане стали меньше экономить на еде и товарах первой необходимости, потребительская уверенность вернулась на докризисный уровень, а общее восприятие россиянами собственного благосостояния улучшилось.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ142
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии353
В России могут ввести новый налог161
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе30
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»62
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение