Ещё
У курян интересуются, что значит для них День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У курян интересуются, что значит для них День Победы 

Курские известия 41 минуту назад
Фото: Курские известия
Опрос проводит Центр регионального развития
В этом году в стране отметят 73-ю годовщину Победы над нацистской Германией. 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан акт капитуляции германских вооружённых сил, ознаменовавший окончание войны.
Спустя 73 года со дня Великой Победы Центр регионального развития решил выяснить, что значит День Победы для современных курян.
Опрос проводится на официальном социологическом портале Курской области. Жителям региона предлагают ответить на вопрос «Что значит для вас День Победы?» и выбрать один из вариантов: «День памяти и скорби», «Один из ключевых дней в истории народа», «Напоминание о великой трагедии — Великой Отечественной Войне», «Праздник для ветеранов», «Дополнительный выходной», «Затрудняюсь ответить».
Курские известия: последние новости
Куряне отдают предпочтение местным продуктам 74 курянина пострадали от укусов клещей Курские таможенники пополнили бюджет на 2,6 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину607
Еще один мессенджер заблокируют в России112
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка33
В центре Москвы произошла драка со стрельбой50
Пока вы спали: 103 года строгого режима7
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение