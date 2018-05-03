У курян интересуются, что значит для них День Победы

Опрос проводит Центр регионального развития В этом году в стране отметят 73-ю годовщину Победы над нацистской Германией . 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан акт капитуляции германских вооружённых сил, ознаменовавший окончание войны. Спустя 73 года со дня Великой Победы Центр регионального развития решил выяснить, что значит День Победы для современных курян. Опрос проводится на официальном социологическом портале Курской области . Жителям региона предлагают ответить на вопрос «Что значит для вас День Победы?» и выбрать один из вариантов: «День памяти и скорби», «Один из ключевых дней в истории народа», «Напоминание о великой трагедии — Великой Отечественной Войне», «Праздник для ветеранов», «Дополнительный выходной», «Затрудняюсь ответить».