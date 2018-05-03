Опрос: почти половина японцев считают уходящую эпоху Хэйсэй неспокойной

ТОКИО, 3 мая. Почти половина жителей Японии охарактеризовала уходящую эпоху Хэйсэй, начавшуюся в 1989 году вместе со вступлением на трон императора Акихито, как неспокойную, отметив, что в это время страна несколько раз сталкивалась с крупными стихийными бедствиями. Согласно проведенному газетой Asahi опросу, такого мнения придерживаются 42% респондентов.

В ходе исследования трем тысячам его участников было предложено выбрать от двух до восьми слов, которые ассоциируются у них с этим периодом. В результате на втором месте после варианта «неспокойный» оказались прилагательные «застойный» — 29%, «прогрессивный» — 25%, «консервативный» — 21% и «стабильный» — 19%. Итоги этого соцопроса оказались схожи с тем, что был проведен в 2009 году, несмотря на увеличенный возрастной охват за счет людей в возрасте 18-19 лет.

Кроме того респондентам было предложено называть события, которые у них в первую очередь ассоциируются с эпохой Хэйсэй. Более половины в этом случае вспоминали о крупных стихийных бедствиях, таких как землетрясение в Кобе в 1995 году и цунами на северо-востоке страны в 2011 году. Вслед за этими вариантами опрошенные также называли негативные события, включая зариновую атаку в токийском метро и аварию на АЭС «Фукусима-1».

Говоря о развитии интернета в обозначенный период времени, жители Японии разделились на два лагеря — по 35% опрошенных дали положительную и отрицательную оценки технологическому прорыву, осуществленному за эти годы. При этом подавляющее большинство (79%) указали на то, что с годами связь между людьми с точки зрения взаимодействия в реальном, а не виртуальном мире стала значительно хуже.

В Японии параллельно используются две системы летоисчисления — европейская и собственная, по годам правления монархов. Она применяется в стране по меньшей мере с 7 века н.э. Текущий год, например, одновременно считается 2018-м и «30-м годом Хэйсэй», как называется эра пребывания на троне нынешнего императора Акихито. Эта эпоха завершится в 2019 году, когда 30 апреля монарх покинет престол, а 1 мая на него взойдет его старший сын, наследный принц Нарухито.

Ранее юридические нормы не предусматривали прижизненного отречения императора от престола. Однако Акихито в августе 2016 года в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом, не произнося, впрочем, этого напрямую. По итогам длительного согласования был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. При этом документ действует всего три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Согласно данным соцопроса, проведенного газетой Yomiuri, по меньшей мере 91% японцев поддерживают решение назначить процесс отречения Акихито на 30 апреля — 1 мая. Эти дни правительство планирует сделать выходными, в результате чего жители Японии в совокупности с чередой праздников в этот период, именуемых «золотая неделя», смогут получить 10 дней отдыха подряд.