Зарплаты уральцев оказались меньше средних по стране 

Свердловскстат отчитался о том, какую зарплату получают жители региона. Сумма оказалась меньше, чем в среднем по стране, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
Согласно опубликованным данным, в среднем за месяц, в период с января по март 2018 года, номинальная заработная плата свердловчан составила 34140 тыс. руб. Специалисты уверяют, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма выросла на 10,4%.
При этом номинальные доходы уральцев за этот период суммарно составили 416 млрд рублей или 32063 руб на одного человека.
Отметим, что в первом полугодии 2016 года номинальная среднемесячная зарплата свердловчан равнялась 41098 руб, в то время как по России, согласно документу, эта сумма была меньше и составляла 35707 руб.
При этом средняя зарплата свердловчан сейчас меньше, чем в целом по стране. Так, согласно данным Росстата, за январь средняя заработная плата составила 39017 тыс. руб, а за февраль — 40443 руб.