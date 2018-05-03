Зарплаты уральцев оказались меньше средних по стране

Свердловскстат отчитался о том, какую зарплату получают жители региона. Сумма оказалась меньше, чем в среднем по стране, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал»

Согласно опубликованным данным, в среднем за месяц, в период с января по март 2018 года, номинальная заработная плата свердловчан составила 34140 тыс. руб. Специалисты уверяют, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма выросла на 10,4%.

При этом номинальные доходы уральцев за этот период суммарно составили 416 млрд рублей или 32063 руб на одного человека.

Отметим, что в первом полугодии 2016 года номинальная среднемесячная зарплата свердловчан равнялась 41098 руб, в то время как по России , согласно документу, эта сумма была меньше и составляла 35707 руб.