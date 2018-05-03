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Зарплаты уральцев оказались меньше средних по стране
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Зарплаты уральцев оказались меньше средних по стране 

АиФ Урал 39 минут назад
Фото: АиФ Урал
Свердловскстат отчитался о том, какую зарплату получают жители региона. Сумма оказалась меньше, чем в среднем по стране, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
Согласно опубликованным данным, в среднем за месяц, в период с января по март 2018 года, номинальная заработная плата свердловчан составила 34140 тыс. руб. Специалисты уверяют, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма выросла на 10,4%.
При этом номинальные доходы уральцев за этот период суммарно составили 416 млрд рублей или 32063 руб на одного человека.
Отметим, что в первом полугодии 2016 года номинальная среднемесячная зарплата свердловчан равнялась 41098 руб, в то время как по России, согласно документу, эта сумма была меньше и составляла 35707 руб.
При этом средняя зарплата свердловчан сейчас меньше, чем в целом по стране. Так, согласно данным Росстата, за январь средняя заработная плата составила 39017 тыс. руб, а за февраль — 40443 руб.
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