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Турпоток из России в Турцию вырос почти на 70% в I квартале 2018 г. — до 231 тыс. человек
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Турпоток из России в Турцию вырос почти на 70% в I квартале 2018 г. — до 231 тыс. человек 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным министерства культуры и туризма Турции, за январь-март 2018 г. страну посетили 5,12 млн иностранных туристов, что на 35% превысило показатели за аналогичный период 2017 г. Из РФ в Турцию за отчетный период приехало более 231 тыс. человек (рост год к году на 68%), что стало самым выдающимся показателем российского рынка за последние три года. В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%», — рассказали в ассоциации.
В АТОР также отметили, что Россия вошла в топ-5 въездных рынков Турции. В числе лидеров этого рейтинга также Иран, Грузия, Германия, Болгария.
«Минтуризма Турции улучшило свой прогноз по иностранному турпотоку в 2018 г. В стране ждут порядка 40 млн зарубежных гостей (первоначально было 38 млн человек), которые обеспечат 32 млрд долл. дохода. Ожидания по российскому рынку составляют 6 млн человек (в 2017 г. в Турции побывало 4,7 млн россиян)», — добавили в АТОР.
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